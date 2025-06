Chi è Roberta Longo la nuova fidanzata di Clementino dopo l’ex Martina Difonte | Mi sono sentito perso

Dopo la rottura con Martina DiFonte, il cuore di Clementino torna a battere forte, questa volta accanto a Roberta Longo. L’annuncio è arrivato sui social, tra scatti romantici e parole d’amore mentre esploravano Tokyo. Un nuovo capitolo emozionante per il rapper, che dimostra come l’amore possa rinascere anche nelle circostanze più inaspettate. La vita riserva sempre sorprese, e questa storia non fa eccezione.

Clementino ha una nuova fidanzata. Dopo la rottura con la cantante Martina DiFonte, il cuore del celebre rapper è tornato a battere dopo due anni per una nuova ragazza. Ad annunciarlo è stato lui stesso in un post su Instagram, in cui ha condiviso alcuni scatti con la compagna durante un viaggio a Tokyo, in Giappone qualche mese fa. Sotto al carosello ha voluto dedicarle alcuni versi romantici: «Ero perso nella nebbia e poi sei arrivata tu. Ora finalmente è tutto fantastico, baby ti porto in Oriente». Clementino si tratta della prima relazione annunciata al pubblico dopo il 2023, anno in cui ha messo fine al rapporto durato due anni con Martina DiFonte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Roberta Longo, la nuova fidanzata di Clementino dopo l’ex Martina Difonte: “Mi sono sentito perso”

