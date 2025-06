Chi è Rexal Ford e cosa sappiamo dell' uomo arrestato in Grecia per l' omicidio di Villa Pamphili | i precedenti

Rexal Ford, 46enne americano arrestato per il duplice omicidio di Villa Pamphili, ha una storia segnata da precedenti per maltrattamenti. Le autorità greche hanno fermato l'uomo in seguito alle indagini sull'omicidio avvenuto nella storica area romana, sollevando numerosi interrogativi sulla sua vita e i motivi dietro questa tragica vicenda. Ma cosa sappiamo davvero di lui e del suo passato? Continua a scoprire tutti i dettagli.

Tutto quello che sappiamo di Rexal Ford, arrestato per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Americano, 46 anni, i precedenti per maltrattamenti.

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

