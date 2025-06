Chi è Nicole Berlusconi nipote di Silvio | la vicenda giudiziaria e la richiesta di risarcimento da un milione di euro

Nicole Berlusconi, nipote di Silvio e figlia di Paolo, si trova al centro di una spinosa vicenda giudiziaria. Dopo aver denunciato maltrattamenti sugli animali in un maneggio di Mapello, accuse poi rivelatesi infondate, ora i gestori chiedono un risarcimento di un milione di euro. Una storia che mette in luce i rischi e le implicazioni delle denunce pubbliche e social. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Nicole Berlusconi, figlia di Paolo e nipote dell'ex premier Silvio, è imputata per aver denunciato (anche con foto e post social) maltrattamenti sugli animali (poi rivelartisi infondati) in un maneggio di Mapello. I gestori della struttura oggi chiedono un milione di euro di danni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nicole - berlusconi - nipote - silvio

Nicole Berlusconi a processo per calunnia contro un maneggio, chiesto un milione di euro di risarcimento - Nicole Berlusconi si trova al centro di una delicata vicenda legale, coinvolta in un processo per calunnia e altri reati gravi nei confronti del centro ippico Ca' del Pianone di Mapello.

