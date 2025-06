Chi è Mario Vattani nominato ambasciatore a Tokyo

Mario Vattani, figura di spicco nel panorama diplomatico italiano, assume il prestigioso ruolo di ambasciatore a Tokyo, portando con sé un bagaglio di esperienza e dedizione. Dopo aver ricoperto incarichi di rilievo, tra cui la recente posizione di commissario generale per l’Italia a Expo 2025, Vattani si prepara a rafforzare i legami tra Italia e Giappone. La sua nomina segna un passo importante nelle relazioni internazionali, aprendo nuovi orizzonti di collaborazione e dialogo.

Mario Vattani, dal settembre del 2023 commissario generale per l’Italia a Expo 2025, è il nuovo ambasciatore italiano in Giappone, prendendo il posto di Gianluigi Benedetti. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri di giovedì durante il quale è stato indicato anche Marco Peronaci, attuale rappresentante alla Nato, come prossimo ambasciatore negli Stati Uniti. Dal 2021 è stato ambasciatore d’Italia a Singapore, dove ha organizzato eventi promozionali economici e culturali come l’Italian Festival e la mostra di arte contemporanea italiana The Grand Italian Vision curata da Achille Bonito Oliva. Nato in Francia il 7 luglio 1966, Vattani è entrato in diplomazia nel 1991, dopo la laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 🔗 Leggi su Formiche.net