Chi è lo scienziato Fereidoun Abbasi eliminato da Israele

In un clima di tensione crescente tra Iran e Israele, le recenti perdite di eminenti scienziati come Fereidoun Abbasi e altri cinque esperti sottolineano la gravità degli attacchi mirati. Queste azioni non solo minacciano la stabilità regionale ma sollevano interrogativi sulla diplomazia e la sicurezza internazionale. Quali saranno le conseguenze di questa escalation e come influenzeranno il delicato equilibrio di potere?

Sono almeno sei gli scienziati rimasti vittime degli attacchi di Israele contro l'Iran. Sono stati uccisi oltre ai vertici militari di Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è lo scienziato Fereidoun Abbasi eliminato da Israele

L'annuncio arriva alle 2 del mattino dal ministro della Difesa Katz: l'operazione Rising Lion è cominciata, Israele attacca l'Iran. Il ministro ha dichiarato con effetto immediato «uno stato di emergenza speciale su tutto il territorio dello Stato di Israele in seguito al

