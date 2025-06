Chi è Franco Mastantuono il 17enne preso dal Real Madrid per 63 milioni che poteva sfidare Sinner

Chi avrebbe immaginato che un talento nato nel tennis si sarebbe trasformato in una stella del calcio? Franco Mastantuono, appena 17 anni, è stato acquistato dal Real Madrid per 63 milioni di euro, suscitando entusiasmo e curiosità. Un percorso sorprendente che dimostra come la passione e il talento possano prendere strade inaspettate, lasciandoci chissà quale sfida epica contro Sinner.

Il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Franco Mastantuono dal River Plate. Il 17enne argentino è stato pagato 63 milioni. Il calcio l'ha premiato ma fino a pochi anni prima era considerato una promessa del tennis tanto da entrare nella top 4. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Real Madrid brucia tutti per Franco Mastantuono: pagherà la clausola rescissoria - Il calcio europeo si infiamma: il Real Madrid ha sorpreso tutti e bruciato la concorrenza, tra cui i campioni d’Europa del Psg, per assicurarsi Franco Mastantuono.

