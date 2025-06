Chi dona non discrimina | a Tricase campagna di promozione dei diritti

sensibilizzare la comunità sulla fondamentale importanza della solidarietà e dell'inclusione, dimostrando che chi dona non discrimina. Attraverso storie, testimonianze e messaggi di speranza, "Il Dono e l'Arcobaleno" invita tutti a riflettere sui valori di rispetto e uguaglianza, creando un ponte tra diversità e unità. Un gesto semplice può cambiare il mondo: perché, alla fine, chi dona...

TRICASE – Una campagna contro ogni forma di discriminazione e per la promozione dei diritti: con una conferenza stampa a Palazzo Gallone, a Tricase, è stata lanciata, la campagna di comunicazione sociale dal titolo "Il Dono e l'Arcobaleno". L'iniziativa del Comune e di Pari aps è volta a.

