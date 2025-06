Checco Zalone torna al cinema | a Natale esce Buen camino

Prepariamoci a ridere di gusto: Checco Zalone torna al cinema a Natale 2025 con "Buen camino", un nuovo film che promette di conquistare il pubblico come sempre. Con Gennaro Nunziante alla regia e le riprese tra Italia e Spagna, l’attesa è già alle stelle. Non perdere l’appuntamento con la comicità irresistibile del nostro comico preferito: il conto alla rovescia è iniziato per un’altra grande avventura cinematografica!

Il ritorno al cinema di Checco Zalone è sempre piĂą vicino: il nuovo film del comico barese uscirĂ in sala a Natale 2025 e si intitolerĂ Buen camino. Alla regia tornerĂ Gennaro Nunziante, che ha diretto tutti i film della star a eccezione dell’ultimo Tolo Tolo, che segnato l’esordio dietro la macchina da presa dello stesso interprete. Le riprese sono in programma a luglio fra Italia e Spagna. Distribuito da Medusa Film, sarĂ prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con Mzl e Netflix. Non si conoscono ancora dettagli per quanto riguarda la trama, anche se il titolo lascia pensare a un viaggio itinerante in pieno stile Zalone. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Checco Zalone torna al cinema: a Natale esce Buen camino

In questa notizia si parla di: checco - zalone - cinema - natale

Eurovision 2025, intervista esclusiva a Gabriele Corsi: “Con Big Mama condividiamo gli stessi valori. Tommy Cash grande intrattenitore, è il nuovo Checco Zalone” - Torna l'Eurovision Song Contest con la sua 69esima edizione, che si svolgerà a Basilea il 13 e il 15 maggio 2025, in diretta su Raidue, con la finale il 17 maggio su Raiuno.

Profetico Checco Zalone in "Quo Vado?" Vai su Facebook

Checco Zalone torna al cinema con “Buen camino”, il nuovo film per Natale; Checco Zalone torna al cinema, a Natale arriva il nuovo film Buen Camino; Checco Zalone ritorna a Natale, primo ciak a luglio per il nuovo film.

Checco Zalone ritorna a Natale, primo ciak a luglio per il nuovo film msn.com scrive: E lo fa con un film che uscirà a Natale, dal titolo 'Buen Camino', che sarà diretto da Gennaro Nunziante, autore insieme a Zalone della sceneggiatura.