Checco Zalone il nuovo film nelle sale a Natale 2025 | sarà un altro successo o farà flop?

Prepariamoci a un Natale 2025 all'insegna del grande cinema: Checco Zalone torna sul grande schermo con "Buen Camino" sotto la regia di Gennaro Nunziante. Dopo anni di successi, tensioni e qualche battuta di troppo, il duo si reinventa per regalare al pubblico un film che potrebbe consacrarsi o, invece, rivelarsi un flop clamoroso. Riusciranno Zalone e Nunziante a conquistare nuovamente il cuore degli spettatori? Solo il tempo dirĂ se questa nuova avventura sarĂ un trionfo o una delusione.

Checco Zalone tornerĂ a Natale 2025 al cinema con Buen Camino, ma soprattutto ci tornerĂ sotto la regia dell’amatoodiato Gennaro Nunziante. Non si erano lasciati benissimo, Checco e Gennaro, dopo l’ultimo exploit nazionale di Quo Vado? (2016). Ognuno per la sua strada con Zalone che porta al cinema, appena prima che esploda il Covid, il non proprio epocale Tolo Tolo (2020) e Nunziante che si spertica nella regia di ben quattro commedie: Il Vegetale (2018) con un anemico Rovazzi protagonista; Belli Ciao (2022) e Come può uno scoglio (2023) con Pio e Amedeo; e Io sono la fine del mondo (2025) con Angelo Duro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Checco Zalone il nuovo film nelle sale a Natale 2025: sarĂ un altro successo o farĂ flop?

In questa notizia si parla di: checco - zalone - natale - film

Eurovision 2025, intervista esclusiva a Gabriele Corsi: “Con Big Mama condividiamo gli stessi valori. Tommy Cash grande intrattenitore, è il nuovo Checco Zalone” - Torna l'Eurovision Song Contest con la sua 69esima edizione, che si svolgerà a Basilea il 13 e il 15 maggio 2025, in diretta su Raidue, con la finale il 17 maggio su Raiuno.

#BuenCamino: il nuovo film di Checco Zalone arriva a Natale! Dopo i successi travolgenti di Quo Vado?, Sole a catinelle, Che bella giornata e Cado dalle nubi, #CheccoZalone torna al cinema con Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante, con cui for Vai su Facebook

«Buen Camino», a Natale 2025 il nuovo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante Vai su X

Checco Zalone torna al cinema con “Buen camino”, il nuovo film per Natale; Checco Zalone: svelato il titolo del nuovo film in arrivo al cinema durante le festività di Natale; Checco Zalone ritorna a Natale, primo ciak a luglio per il nuovo film.

Checco Zalone il nuovo film nelle sale a Natale 2025: sarà un altro successo o farà flop? Scrive ilfattoquotidiano.it: Checco Zalone e Nunziante tornano insieme per un nuovo film: 'Buen Camino' uscirà a Natale 2025.