Che mare ci aspetta? Temperature e salinità | le ultime rilevazioni

Che mare ci attende quest’estate? Le ultime rilevazioni sulla salinità e le temperature delle acque romagnole svelano un quadro in evoluzione, invitando i bagnanti a scoprire cosa riserva il mare di Ravenna e Cervia. La curiosità cresce: sarà ancora caldo come l’anno scorso, quando i 31°C di Cesenatico fecero registrare un record indimenticabile? Per il momento, la temperatura è...

Ravenna, 13 giugno 2025 – Come apparirà il mare dell’estate 2025 a coloro che affluiranno da tutta Italia sulle spiagge ravennati e cervesi? E’ presto per sapere se quest’anno la temperatura al largo della Romagna batterà il record di sempre fatto segnare l’anno scorso, quando all’altezza di Cesenatico la nave della struttura oceanografica Daphne registrò una temperature dell’acqua di poco inferiore ai 31 gradi. “Per il momento la temperatura è ancora entro limiti accettabili – fa notare la responsabile di Daphne, Cristina Mazziotti –. L’ultima rilevazione riporta infatti una temperatura di 21,39 gradi per la zona B, posta al largo di Cervia, e di 23,65 per la zona A, all’altezza delle foci del Reno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Che mare ci aspetta? Temperature e salinità: le ultime rilevazioni

