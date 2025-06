Chantal Tonello ritrovata vicino a Budapest la bambina sequestrata dalla mamma 13 anni fa | è stata affidata alla nonna ma potrà riabbracciare papà Andrea

Dopo anni di incertezze e speranze, la piccola Chantal Tonello, scomparsa 13 anni fa a Vigonza, sembra essere stata ritrovata vicino a Budapest. La notizia, diffusa sui social, apre la porta a un possibile incontro tanto atteso: lasciare alle spalle il passato e lasciar riabbracciare papà Andrea. La vicenda si prospetta come un atto di speranza e rinascita, che potrebbe finalmente portare pace a una famiglia duramente provata.

VIGONZA (PADOVA) - Sarebbe stata ritrovata Chantal Tonello, la bimba di Vigonza¬†sequestrata dalla mamma¬†in Italia il 30 novembre del 2012, 13 anni fa. Il ritrovamento, secondo i social del. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it ¬© Ilgazzettino.it - Chantal Tonello, ritrovata vicino a Budapest la bambina sequestrata dalla mamma 13 anni fa: √® stata affidata alla nonna ma potr√† riabbracciare pap√† Andrea

