Chantal Tonello ritrovata in Ungheria la madre l' aveva rapita nel 2012 | il padre l' ha cercata per 13 anni

Dopo tredici anni di speranze e ricerche, la piccola Chantal Tonello, scomparsa nel 2012, è stata finalmente ritrovata in Ungheria durante un blitz delle forze di polizia. Un lieto fine che porta speranza alle famiglie e riaccende il cuore di chi ha creduto in un lieto riscatto. La sua storia si trasforma ora in un messaggio di resilienza e di giustizia.

La piccola Chantal Tonello, portata via dall’Italia nel 2012, è stata trovata in Ungheria: questa mattina il blitz delle forze di polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chantal Tonello ritrovata in Ungheria, la madre l'aveva rapita nel 2012: il padre l'ha cercata per 13 anni

“Chantal Tonello ritrovata dopo 13 anni in Ungheria” - Dopo 13 lunghi anni di attesa, la vicenda di Chantal Tonello ha trovato un fragile barlume di speranza.

Il padre Andrea di Vigonza (Padova) non aveva mai smesso di cercarla. La donna in stato di fermo dopo il blitz congiunto in Ungheria delle polizie ungherese e italiana

