Chantal Tonello ritrovata in Ungheria | era stata sottratta dalla madre 13 anni fa

Dopo quasi 13 anni di attesa, speranze e dolore, Andrea Tonello ha ritrovato sua figlia Chantal in Ungheria, spezzando un silenzio durato troppo a lungo. La giovane, ormai adolescente, era stata sottratta dalla madre subito dopo una breve vacanza, lasciando il padre nel limbo di un'angoscia incolmabile. Una storia di speranza, determinazione e rinascita che ora trova finalmente una sua conclusione.

Dopo quasi 13 anni di silenzio, dolore e speranza, Andrea Tonello ha finalmente ritrovato sua figlia Chantal. La bambina, oggi adolescente, era stata sottratta il 30 novembre 2012 dalla madre, una cittadina ungherese, che dopo una breve vacanza nel suo paese d'origine non aveva più fatto ritorno in Italia, facendo perdere ogni traccia di sé e della figlia. Da allora, per Andrea, imprenditore di Codiverno di Vigonza, è iniziata una battaglia lunga e ostinata contro il tempo, la burocrazia e il silenzio. Il ritrovamento è avvenuto a Mez?túr, cittadina ungherese a circa 150 chilometri da Budapest.

“Chantal Tonello ritrovata dopo 13 anni in Ungheria” - Dopo 13 lunghi anni di attesa, la vicenda di Chantal Tonello ha trovato un fragile barlume di speranza.

