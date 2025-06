Chantal Tonello ritrovata dopo 13 anni in Ungheria

Dopo 13 lunghi anni di attesa, la vicenda di Chantal Tonello ha trovato un fragile barlume di speranza. Secondo i social del Tg1, la piccola, sequestrata dalla madre italiana nel 2012, sarebbe stata ritrovata a circa 150 km da Budapest. Questa scoperta potrebbe segnare un passo importante verso il suo ritorno a casa, ma molte domande restano ancora senza risposta. La vicenda si sta rapidamente evolvendo, lasciando il pubblico in trepidante attesa di ulteriori sviluppi.

(Adnkronos) – Secondo i social del Tg1 nella giornata di ieri, a 150 km da Budapest, sarebbe stata ritrovata la piccola Chantal Tonello sequestrata dalla madre in Italia il 30 novembre 2012. Fonti diplomatiche riferiscono che la stessa madre ungherese stallai Klaus Is illdolo sarebbe in stato di fermo a seguito di un mandato di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

