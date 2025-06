Chantal Tonello | la bimba sottratta al papà ritrovata in Ungheria dopo 13 anni

Dopo tredici anni di angoscia e speranza, Chantal Tonello, la bambina sottratta al papà all’età di 14 mesi, è stata finalmente ritrovata in Ungheria. La vicenda ha commosso tutta Italia, rivelando una storia di dolore, determinazione e rinascita. La lotta del padre per riabbracciare sua figlia testimonia il valore inestimabile della famiglia e della speranza di un futuro ricostruito. La sua storia si conclude con un lieto fine che scalda il cuore.

Il padre della ragazzina, che sin da subito si è mobilitato per poter ritrovare sua figlia, ha più volte raccontato che a sottrargli la piccola quando aveva 14 mesi sarebbe stata la sua ex compagna. La donna avrebbe fatto perdere le sue tracce in Ungheria, vietandogli di poter incontrare sua figlia.

“Chantal Tonello ritrovata dopo 13 anni in Ungheria” - Dopo 13 lunghi anni di attesa, la vicenda di Chantal Tonello ha trovato un fragile barlume di speranza.

