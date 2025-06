Chantal Tonello la bimba rapita a 14 mesi ritrovata a Budapest dopo 13 anni

Dopo 13 anni di angoscia e speranza, la piccola Chantal Tonello, rapita dalla madre all’età di 14 mesi, è stata finalmente ritrovata a Budapest. Un incredibile riscatto per una storia che ha commosso tutta Italia, dimostrando come la determinazione e la solidarietà possano vincere anche le sfide più difficili. La sua rinascita segna un momento di grande speranza e di speranza per tutte le famiglie coinvolte da tragedie simili.

Sarebbe stata ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello sequestrata dalla madre in Italia il 30 novembre del 2012. Lo scrive il Tg1 sui social. La bimba padovana, che aveva 14 mesi. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Chantal Tonello, la bimba rapita a 14 mesi ritrovata a Budapest dopo 13 anni

In questa notizia si parla di: chantal - tonello - bimba - mesi

“Chantal Tonello ritrovata dopo 13 anni in Ungheria” - Dopo 13 lunghi anni di attesa, la vicenda di Chantal Tonello ha trovato un fragile barlume di speranza.

Vigonza. Bimba sottratta al padre, le ricerche disperate vanno avanti da 11 anni. L'appello di Andrea Tonello:; Ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello: era stata rapita dalla madre tredici anni fa; Il Tg1: 'Ritrovata in Ungheria dopo 13 anni la piccola Chantal'.

Il Tg1: 'Ritrovata in Ungheria dopo 13 anni la piccola Chantal' - Sarebbe stata ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello sequestrata dalla madre in Italia il 30 novembre del 2012. Scrive ansa.it

Chantal Tonello, il Tg1: «La bimba scomparsa a Padova ritrovata in Ungheria dopo 13 anni» - La piccola aveva 14 mesi quando fu rapita: il padre Andrea non aveva mai smesso di cercarla. Come scrive corrieredelveneto.corriere.it

Ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello: era stata rapita dalla madre tredici anni fa - La donna in stato di fermo a seguito di un mandato di cattura internazionale ... Lo riporta repubblica.it