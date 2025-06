Chantal ritrovata in Ungheria | arrestata la madre

Chantal è stata finalmente ritrovata in Ungheria, portando speranza e sollievo alle sue famiglie. Nella mattinata di ieri, 12 giugno, la Polizia di Stato italiana, in collaborazione con le autorità ungheresi, ha effettuato un'operazione di grande rilevanza a Mezotur, arrestando anche la madre della giovane. Questa brillante cooperazione internazionale dimostra come il lavoro di squadra possa fare la differenza nella tutela dei nostri cittadini.

Nella mattinata di ieri, 12 giugno, la Polizia di Stato italiana, in collaborazione con la Polizia ungherese, attivata dal servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e dall'esperto per la sicurezza a Budapest (Ungheria), è intervenuta nella città di Mezotur, in Ungheria

