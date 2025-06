Champions L’ultima bellezza

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha messo in mostra tutta la sua forza e determinazione nella Champions League, uscendo a testa alta da un'avventura europea ricca di emozioni. La prestazione in Portogallo ha acceso i sogni dei tifosi rossoblù e lasciato un segno indelebile, tra traversa di Beukema e il goal di Pobega. Ora, con l’ultima gara alle porte, i biancoblù sono pronti a scrivere un'altra pagina di storia.

Il Bologna di Vincenzo Italiano esce a testa alta dalla Champions League con un bel pareggio conquistato in casa dello Sporting Lisbona: altra prestazione di spessore in Portogallo con pure una traversa di Sam Beukema che grida vendetta e poi la rete Tommaso Pobega al 21’ che fa sognare l’ondata dei tifosi rossoblù in trasferta nel paese iberico per l’ultima gare del torneo. Nel finale del match poi il pari dello Sporting su un errore collettivo dei rossoblù con mister Italiano che saluta così l’Europa, ma con tante certezze in più per l’avvenire. Così il tecnico bolognese dopo la partita: "È stato un viaggio bellissimo, tutti bravi, meritavamo di vincere, ma Castro deve essere più altruista, ci sono momenti nei quali deve pensare più alla squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it