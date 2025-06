Cesenatico stop al vetro da asporto per tutta l' estate | ecco l' ordinanza particolare attenzione per la Notte Rosa

A Cesenatico, l'estate si apre con una misura innovativa: stop al vetro da asporto per garantire sicurezza e divertimento. Il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato un'ordinanza che vieta la vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro dalle 18 alle 7 del mattino, fino al 7 settembre 2025, con attenzione speciale alla notte rosa. Una decisione pensata per tutelare residenti e turisti, favorendo un'atmosfera più sicura e piacevole durante i momenti più vivaci dell'estate.

Il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato l'ordinanza per il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro dalle ore 18 fino alle ore 7 del giorno successivo. L'ordinanza rimarrà valida fino a domenica 7 settembre 2025 e sarà valida nelle giornate di venerdì, sabato e.

