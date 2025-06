Cesena Calcio lancia la campagna abbonamenti 2025-2026 con sconti e eventi speciali

Il Cesena Calcio annuncia la campagna abbonamenti 2025-2026, un invito a vivere lo stadio come una vera famiglia. Con sconti esclusivi e eventi speciali, questa iniziativa vuole rafforzare il legame tra i tifosi e la squadra, in un momento di grande fermento e novità . Per sottoscrivere, basta lasciarsi coinvolgere dall’entusiasmo, perché altrove questa formula avrebbe...

‘Una storia di famiglia’. E’ lo slogan che caratterizza la nuova campagna abbonamenti varata ieri dal Cesena Calcio in collaborazione con Netrising (che ha curato il video) in vista della stagione 2025-2026. Ieri appunto, il giorno dopo l’ufficializzazione del nuovo ds Filippo Fusco e con tutta la squadra ancora da allestire. Dunque per sottoscrivere la tessera serve andare a scatola chiusa, con una formula che altrove avrebbe probabilmente causato più di un malumore. "Il 12 giugno è solo una data – ha commentato a riguardo il direttore generale Corrado Di Taranto – e lo è appunto perché qui a Cesena il tifo è una storia di famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena Calcio lancia la campagna abbonamenti 2025-2026 con sconti e eventi speciali

