Cesare Cremonini annunciati quattro eventi live per la prossima estate

Cesare Cremonini, il talento bolognese che ha conquistato i palchi di tutta Italia, si prepara a sorprendere nuovamente i suoi fan con quattro imperdibili eventi live estate 2026. Dopo il successo del suo tour sold out, il cantautore annuncia le date più iconiche, tra cui il debutto al Circo Massimo e un ritorno all’Autodromo di Imola. Pronti a vivere un’estate indimenticabile? La musica di Cremonini vi aspetta sotto il cielo italiano!

A pochi giorni dalla partenza di un tour di tredici stadi sold out da mesi, Cesare Cremonini annuncia quattro nuovi grandi eventi live per la prossima estate. Il cantautore bolognese infatti tornerà sul palco anche nel 2026 nelle location più iconiche della musica live in Italia: si esibirà per la prima volta al Circo Massimo di Roma il 6 giugno, suonerà all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano il 10 giugno, per tornare all’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari il 13 giugno, e infine alla Visarno Arena di Firenze il 17 giugno. Un percorso, quello di Cremonini, che lo attesta come uno degli artisti di maggiore riferimento nel mondo del live: eclettico e carismatico, capace di costruire spettacoli sempre diversi e innovativi, si conferma tra i più grandi performer italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cesare Cremonini, annunciati quattro eventi live per la prossima estate

