Cesano Maderno onora Sandra Bolog | barriere anti tragedie al passaggio a livello maledetto e una fiaccolata

Cesano Maderno rende omaggio a Sandra Bolog, vittima di un tragico incidente sul passaggio a livello di corso Libertà. Per prevenire future tragedie, sono stati installati pannelli metallici anti-scavalcamento, simbolo di una comunità che si unisce nel ricordo e nella speranza di sicurezza. Domani, in un gesto di solidarietà e commemorazione, si terrà una fiaccolata per onorare la memoria di Sandra e sensibilizzare sull'importanza delle barriere anti-tragedie.

Cesano Maderno (Monza e Brianza) – Pannelli metallici chiusi e lisci, per rendere difficile anche l’arrampicata, sono stati installati ai lati del passaggio a livello di corso Libertà. L’intervento è stato realizzato da Ferrovie Nord su richiesta del sindaco di Cesano, Gianpiero Bocca, dopo l’ennesimo tragico investimento, il 14 maggio, in cui perse la vita la giovanissima Sandra Bolog, che sarà ricordata domani, a un mese esatto dalla scomparsa, con una fiaccolata in partenza alle 19 da via Carlo Porta. Le nuove barriere aggiuntive hanno lo scopo di rendere ancora più difficile l’attraversamento dei binari quando le sbarre sono abbassate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cesano Maderno “onora” Sandra Bolog: barriere anti tragedie al passaggio a livello maledetto e una fiaccolata

