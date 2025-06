Cernusco debutta Paola Colombo | Io la sindaca della porta accanto

emozione per Cernusco sul Naviglio, che ora si affaccia a una nuova era di impegno e partecipazione. Con la sua energia e determinazione, Paola Colombo promette di essere la sindaca di tutti, aprendo le porte del municipio a cittadini, idee e progetti innovativi. La sua capacitĂ di ascolto e dialogo rappresenta un nuovo inizio per questa comunitĂ vibrante e ambiziosa. Un altro momento ad alta...

Campanella e chiavi della cittĂ , Paola Colombo indossa la fascia tricolore e si insedia. "Sarò la sindaca di tutti. La mia porta? Sempre aperta". Giacca blu, gli immancabili occhialoni, sorriso smagliante, adesso la prima cittadina, esponente del Pd, ha davvero archiviato la campagna elettorale. In aula consiliare riceve l’investitura che gli elettori le hanno consegnato nelle urne domenica e lunedì al ballottaggio. Un altro momento ad alta gradazione emotiva. E di nuovo un abbraccio con Matteo Zacchetti, il figlio del sindaco scomparso un anno fa, dopo un tumore a soli 52 anni. "Ho firmato la nomina davanti a lui, per me era molto importante". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cernusco, debutta Paola Colombo: "Io, la sindaca della porta accanto"

In questa notizia si parla di: paola - colombo - sindaca - porta

Paola Colombo, la prima volta di una donna sindaco a Cernusco sul Naviglio: “Il primo pensiero va a Ermanno” - Paola Colombo segna un nuovo capitolo nella storia di Cernusco sul Naviglio, diventando la prima donna a ricoprire la carica di sindaca.

Grazie di cuore a tutte e tutti! Con 9.999 voti al ballottaggio, Paola Colombo è stata eletta Sindaca di Cernusco sul Naviglio! Un risultato straordinario, frutto di una comunità viva, consapevole e desiderosa di partecipare. Il Partito Democratico si è confermato il Vai su Facebook

Cernusco, debutta Paola Colombo: Io, la sindaca della porta accanto; Cerimonia di insediamento per la nuova sindaca Paola Colombo; Elezioni comunali a Cernusco sul Naviglio, Paola Colombo è la nuova sindaca.

Cerimonia di insediamento per la nuova sindaca Paola Colombo Come scrive primalamartesana.it: Emozioni sorrisi e qualche lacrima oggi mercoledì 11 giugno 2025 per la cerimonia di insediamento della nuova sindaca Paola Colombo.