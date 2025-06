Cerno | perché non credo alle scuse della sinistra sul carabiniere ucciso

Di fronte alla tragedia di Carlo Legrottaglie, un martire dello Stato alla soglia della pensione, emerge chiaramente come le scuse della sinistra spesso manchino di sincerità. È difficile credere alle parole concilianti quando, in passato, si sono rivolte contro chi difendeva l'ordine pubblico. Questa vicenda ci ricorda che il rispetto e la solidarietà verso chi sacrifica la propria vita devono essere universali, senza distinzioni di colore politico.

C'è voluto un martire dello Stato, Carlo Legrottaglie, 59 anni, brigadiere dei carabinieri. A pochi giorni dalla pensione è caduto sotto i colpi di un criminale che non si era fermato all'alt. Un martire che ha risvegliato il cordoglio di una sinistra che non ha più potuto tacere. La stessa che di fronte a una scena analoga, qualche mese fa a Milano, aveva invece accusato le forze dell'ordine del solito bla bla bla di autoritarismo e maniere forti, quando dopo la fuga dall'alt di una pattuglia di due individui non identificati, e a seguito di un inseguimento, era morto in un incidente sullo scooter guidato dall'amico senza patente Ramy. 🔗 Leggi su Iltempo.it