Cerno | la più brutta sinistra di sempre che gira con la Costituzione e sostiene la teocrazia di Khamenei | VIDEO

In un panorama politico sempre più confuso, si apre una fase di incredibile paradosso: piazze animate da proteste in nome dei bambini di Gaza si trasformano in sostenitori di referendum contro la sinistra stessa. Il commento del direttore Tommaso Cerno denuncia una sinistra divisa e in crisi, che rischia di allearsi con ideologie opposte ai valori democratici. La domanda sorge spontanea: come è potuto succedere?

Le piazze violente nel nome dei bambini di Gaza si sono trasformate in piazze per i referendum e la sinistra di Elly Schlein ha iniziato a non piacere perfino alla sinistra del Pd. Il paradosso è evidente. “Siamo alla follia, la sinistra gira con la Costituzione e ci prepara una piazza a sostegno della teocrazia iraniana, della teocrazia di Khamenei”. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cerno: la più brutta sinistra di sempre che gira con la Costituzione e sostiene la teocrazia di Khamenei | VIDEO

