A Cermenate, una scoperta inquietante: una montagna di pneumatici e taniche di oli esausti sequestrati in un capannone abusivo. Un’operazione dei carabinieri ha portato alla luce un grave scenario di illegalità ambientale, con rischi per la salute e l’ambiente. Il titolare dell’attività è stato denunciato per violazioni sulla gestione dei rifiuti. Indaga la procura, mentre l’onda nera minaccia il fiume Lura, sollevando un allarme che non può essere ignorato.

Cermenate (Como), 13 giugno 2025 – Una vera e propria montagna di pneumatici, che erano stati progressivamente accatastati sul retro di un capannone a Cermenate, senza adeguata autorizzazione e in violazione della normative ambientali. È stato scoperto dai carabinieri che hanno denunciato il titolare dell’attività per violazioni inerente alla gestione di rifiuti, relativamente allo smaltimento di gomme e oli esausti. Onda nera nel Lura. Indaga la Procura: disastro ambientale Controlli a sorpresa . L’ispezione è avvenuta alla G.R. Pneus di Cermenate, in via Statale dei Giovi 15, ed è stata condotta dai carabinieri di Cermenate, con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Como, dai carabinieri forestali di Appiano Gentile e da agenti della Polizia locale di Cermenate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cermenate, una montagna di pneumatici e taniche di oli esausti sequestrati in un capannone

