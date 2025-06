C’era una volta l’industria In Lombardia crollano fabbriche e agricoltura è rivoluzione terziario

C'era una volta l’industria in Lombardia, un tempo cuore pulsante di prosperità e innovazione. Oggi, il volto della regione si trasforma: fabbriche e agricoltura crollano, mentre la rivoluzione del terziario accelera, portando prosperità ma anche sfide per le piccole e medie imprese. Un quadro complesso che Cna denuncia con dati chiari: la Lombardia sta evolvendosi, ma a quale costo? È il momento di riflettere e agire.

Milano – Con i tempi cambia anche il modo di produrre e l’economia lombarda per mantenersi al passo ha abbracciato la rivoluzione della terziarizzazione, non senza conseguenze soprattutto a danno delle piccole e medie imprese. A denunciarlo è Cna attraverso uno studio che fotografa la perdita di imprese in settori produttivi chiave come agricoltura e industria e la crescita costante dei servizi, in particolare quelli rivolti alle imprese e alle persone. Tra dicembre 2019 e marzo 2025, la Lombardia ha perso complessivamente 2.903 imprese attive (-0,4%). Il dato più rilevante riguarda la composizione del tessuto imprenditoriale che registra un vero e proprio crollo, con un calo dell’11,6%, pari a 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it