C’era una ragazza… Garlasco nuovi sospetti | spunta il messaggio in codice

Un nuovo capitolo si apre nel mistero di Chiara Poggi: tra sospetti e messaggi criptici, il passato riaffiora con inquietanti rivelazioni. La figura di Michele Bertani, scomparso tragicamente nel 2016, sembra celare indizi ancora nascosti tra le righe dei suoi post Facebook. Cosa si cela dietro quei messaggi in codice? La veritĂ potrebbe essere piĂą vicina di quanto pensiamo, e le piste si fanno sempre piĂą fitte.

Un velo di mistero continua ad avvolgere l’ omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco, con nuove e inquietanti suggestioni che emergono dal passato. L’attenzione si concentra ora sui post Facebook di Michele Bertani, amico d’infanzia di Andrea Sempio, l’unico indagato nella riaperta inchiesta della procura di Pavia. Bertani, tragicamente scomparso suicida nel 2016, potrebbe aver lasciato dietro di sĂ© messaggi “in codice ” celati tra le righe dei suoi scritti online, una sorta di testamento enigmatico che, a distanza di anni, potrebbe gettare nuova luce su uno dei casi piĂą controversi della cronaca italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “C’era una ragazza…”. Garlasco, nuovi sospetti: spunta il messaggio in codice

In questa notizia si parla di: garlasco - ragazza - sospetti - spunta

Il santuario, il suicidio, la ragazza picchiata. A che punto sono le indagini sulle impronte su Garlasco - Le indagini sul caso Garlasco si fanno sempre piĂą complesse e fitte di dettagli. Le impronte trovate sul luogo del delitto alimentano sospetti e aprono nuovi scenari investigativi, tra cui la sorprendente ipotesi di un omicidio su commissione legato a circuiti illegali.

#Garlasco, le gemelle #Cappa e quegli oggetti sospetti mai sequestrati. Spunta un’intercettazione di Stefania sugli inquirenti: “Non ce ne frega niente... della tua bici, delle tue scarpe e dei tuoi vestiti…”. E a un giornalista rivela… Leggi le intercettazioni al link Vai su Facebook

Garlasco, Stasi e Poggi dai Pm. Sempio non si presenta. Tg1: Sua impronta vicino a corpo di Chiara; Spunta una nuova testimone sul delitto di Garlasco, invidia o rancore di Stefania Cappa verso Chiara Poggi; Caso Garlasco, spunta un sms di Paola Cappa su Alberto Stasi.

Delitto di Garlasco, decrittata frase in ebraico dell’amico suicida di Andrea Sempio/ “Una ragazza sapeva…” - Delitto di Garlasco, spunta frase in ebraico dell'amico suicida di Andrea Sempio: è stata decrittata. Si legge su ilsussidiario.net

Garlasco, non c’è solo Sempio all’attenzione della Procura: al via l’incidente probatorio - Al via il maxi incidente probatorio con nuove analisi su DNA, impronte e reperti mai esaminati. Secondo panorama.it

Garlasco, «l'impronta sulla gamba di Chiara Poggi è compatibile con una stampella». Il medico legale: calpestata mentre era stesa - L'impronta sulla coscia sinistra di Chiara Poggi non è quella di un tacco o di una scarpa. Scrive msn.com