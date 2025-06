Centro storico | Ora risposte sui contributi

Il centro storico di Empoli torna al centro del dibattito pubblico, questa volta sotto i riflettori delle istituzioni. L’interrogazione presentata da Forza Italia-Empoli del Fare al sindaco solleva questioni cruciali sul sostegno del Comune all’Associazione per il centro storico, chiedendo trasparenza e criteri di scelta nella gestione degli eventi. È fondamentale fare chiarezza su come vengono prese queste decisioni, per garantire un’amministrazione sempre più efficace e responsabile.

Il sostegno del Comune all’Associazione per il centro storico di Empoli finisce sotto la lente di una interrogazione al sindaco presentata da Forza Italia-Empoli del fare. Il gruppo d’opposizione chiede in particolare il "motivo per cui si è ritenuto di non bandire una gara europea per la selezione dell’organizzatore degli eventi poi affidati direttamente all’associazione" e vuol sapere anche "come avviene la scelta delle società di servizi che concretamente gestiscono l’allestimento e l’organizzazione degli eventi per conto dell’associazione". "Tutto perché – si legge nella nota firmata da Simone Campinoti – il Comune supporta i progetti ritenendo che gli stessi costituiscono un’importante iniziativa di valorizzazione e animazione significativa per la città di Empoli". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro storico: "Ora risposte sui contributi"

