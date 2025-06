Centrata a Napoli vincita da 1 milione di euro | decisiva l' estrazione delle 20.30

A Napoli si vivono emozioni da sogno grazie al MillionDay! Nell’estrazione di giovedì 12 giugno alle 20:30, un fortunato giocatore partenopeo ha conquistato la vincita massima di un milione di euro con una semplice giocata singola. La combinazione vincente? 15, 26, 39, 40... Una notte indimenticabile per la città, che ora sogna grande e si prepara a nuove opportunità di successo.

A Napoli si festeggia grazie al MillionDay. Nell'estrazione di giovedì 12 giugno delle 20.30, grazie ad una giocata singola, un giocatore partenopeo si è aggiudicato la vincita massima da un milione di euro. La combinazione vincente del concorso - come riporta Agimeg - è stata: 15, 26, 39, 40.

Superenalotto, maxi vincita a Napoli: dov’è stata fatta la giocata baciata dalla fortuna - SuperEnalotto di Napoli, ancora protagonista della fortuna in Campania. Martedì 20 maggio, presso la Tabaccheria Fenza in via Cangiani, è stato centrato un “5” da 16.

