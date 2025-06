Cento candeline per Rosa Gambogi

Cento candeline per Rosa Gambogi, un traguardo che celebra una vita ricca di amore, dedizione e speranza. In questa giornata speciale, le strade di Fabbriche di Vergemoli si riempiono di emozioni e gratitudine, grazie anche alla partecipazione di chi ha condiviso con Rosa momenti indimenticabili. La tua energia, cara Rosa, ci contagia e il tuo esempio continuerà a ispirarci per molti anni ancora. Buon compleanno!

Fabbriche di Vergemoli (Lucca), 13 giugno 2025 – Festa nel comune di Fabbriche di Vergemoli per i cento anni di Rosa Gambogi. "Un ringraziamento di cuore va alla Misericordia di Borgo a Mozzano, sezione Val di Turrite, al suo governatore Gabriele Brunini e al nostro parroco, don Reno Rossi, che con la loro presenza hanno reso questa festa ancora più calorosa - afferma il sindaco Michele Giannini –-. La tua energia, cara Rosa, ci contagia e il tuo sorriso illumina ogni angolo del paese".

