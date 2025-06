Centinaia all' assemblea contro Bezos | Festa alla Misericordia? Glielo impediamo

Oltre duecento persone si sono riunite questa sera in Campo San Giacomo a Rialto per l'assemblea "No Space for Bezos", un momento di forte mobilitazione contro il matrimonio del magnate statunitense a Venezia. Movimenti e collettivi uniti per difendere la città da ciò che considerano un'ingiustizia, dimostrando il loro impegno nel preservare l'unicità e i valori di Venezia. Clicca qui per iscriverti al...

Oltre duecento¬†persone questa sera hanno partecipato all'assemblea "No Space for Bezos" organizzata in Campo San Giacomo a Rialto da movimenti e collettivi che vogliono contestare il matrimonio del magnate statunitense a Venezia, dal 24 al 26 giugno prossimi. Clicca qui per iscriverti al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ¬© Veneziatoday.it - Centinaia all'assemblea contro Bezos: ¬ęFesta alla Misericordia? Glielo impediamo¬Ľ

In questa notizia si parla di: assemblea - bezos - centinaia - festa

Centinaia all'assemblea contro Bezos: ¬ęFesta alla Misericordia? Glielo impediamo¬Ľ.

Centinaia all'assemblea contro Bezos: «Festa alla Misericordia? Glielo impediamo» - I collettivi, insieme a cittadini comuni, attaccano amministrazione e Amazon. Come scrive veneziatoday.it

Matrimonio di Jeff Bezos: festa esclusiva a Venezia, ma i locali protestano: ‚ÄúLa città non è in vendita‚ÄĚ - 30 i taxi acquei che la coppia ha prenotato per i propri invitati, tra cui anche star hollywoodiane come Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey e ... Si legge su affaritaliani.it

Jeff Bezos si sposa a Venezia, festa privata con 250 invitati: chi sono i presenti al matrimonio - A Venezia si sa veramente poco delle nozze annunciate tra il «boss» di Amazon Jeff Bezos e l'ex giornalista Lauren Sanchez. Da informazione.it