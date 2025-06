Cena collettiva del Borg Sgumbiè sfrattate le auto in via Pianoro

Tra le calde serate estive del quartiere Rubicone, il Borg Sgumbiè ha dato vita a una splendida cena collettiva in via Pianoro, unendo i residenti in un momento di convivialità e solidarietà. Sopra ogni altra cosa, questa iniziativa dimostra come il desiderio di coesione e buon vicinato possa trasformare un semplice appuntamento in un’occasione indimenticabile. Così si può leggere la prima di molte altre.

Hanno bussato alle porte del quartiere e in cento hanno aderito in men che non si dica. C’è voglia di coesione e di relazioni di buon vicinato nel territorio cesenate. Così si può leggere la prima cena collettiva del Borg Sgumbiè, in località Case Missiroli (quartiere Rubicone) che si è svolta in questi giorni di serate estive in via Pianoro, chiusa al traffico per l’occasione. La formula degli organizzatori è quella che molti altri hanno già adottato e che in tanti vorrebbero già replicare: "Porta qualcosa da bere e da mangiare da condividere con gli altri". E per rendere agile l’organizzazione un ulteriore appello: "Non dimenticare la tua sedia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it