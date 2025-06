Cellule staminali e Parkinson | la Società Italiana Parkinson mette in guardia da terapie non approvate

Storie di speranza e promesse di rivoluzioni terapeutiche stanno circolando sempre più spesso sui social, ma è fondamentale distinguere tra realtà e truffa. La Società Italiana Parkinson mette in guardia dai trattamenti non approvati, sottolineando che, allo stato attuale, nessuna terapia a base di cellule staminali ha dimostrato validità clinica per il Parkinson. La sicurezza dei pazienti viene prima di ogni promessa ingannevole: informarsi correttamente è il primo passo verso una cura sicura e affidabile.

Negli ultimi tempi si è assistito a una crescente diffusione, soprattutto sui social media e sul web, di offerte relative a presunte "terapie innovative" contro la malattia di Parkinson, basate sull'utilizzo di cellule staminali. La Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento (LIMPE-DISMOV) interviene con decisione per fare chiarezza e tutelare i pazienti, ricordando che, allo stato attuale, nessuna terapia a base di cellule staminali è stata approvata dalle principali autorità regolatorie, né europee né internazionali. Secondo quanto affermato dalla Società, né l'EMA (Agenzia Europea per i Medicinali), né la FDA (l'ente regolatore statunitense), né l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) hanno dato il via libera all'uso clinico delle cellule staminali per la cura del Parkinson.

