Celine Song svilupperà una serie sugli eSport per HBO dal titolo Damage

Celine Song, rinomata sceneggiatrice e regista di successi come Past Lives e Materialists, si prepara a conquistare il mondo degli e-sport con la sua nuova serie HBO, intitolata Damage. Ambientata nel vibrante universo competitivo digitale, questa produzione promette di esplorare le sfide, le passioni e i drammi di un settore in costante evoluzione. Con la sua firma distintiva, Song desidera aprire una finestra autentica e coinvolgente su un fenomeno globale in crescita.

Celine Song, sceneggiatrice e regista dei film di A24 Past Lives e Materialists, sta sviluppando una serie drammatica per HBO. Intitolata Damage, la serie è ambientata nel mondo degli e-sport. Song scriverà e sarà produttrice esecutiva del progetto, che la vedrà nuovamente collaborare con il produttore di 2AM, David Hinojosa, che ha lavorato con lei sia su Past Lives che su Materialists. Parlando di Damage, ha detto: " Mi piacerebbe parlarne di più quando sarà più avanti ". Craig Mazin, noto per le sue serie HBO Chernobyl e "The Last of Us", è anche entrato a far parte del cast come produttore esecutivo.

