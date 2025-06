Celebrità e chirurgia estetica | la nuova era della trasparenza nel 2025

Nel 2025, la chirurgia estetica si apre al pubblico come mai prima d’ora, grazie alla volontà di celebrità come Kylie Jenner e molti altri di condividere le proprie esperienze. La trasparenza diventa il nuovo standard, rompendo tabù e creando un dialogo più onesto e naturale sulla bellezza. Scopri come questa rivoluzione sta cambiando il modo di percepire la perfezione su Donne Magazine e preparati a vivere un’epoca di sincerità e autenticità.

“Sono stata costretta a sottopormi a un intervento di chirurgia estetica a 25 anni a causa di un commento mentre giravo un film”: Jamie Lee Curtis racconta - Jamie Lee Curtis condivide un episodio significativo della sua vita: a 25 anni, un commento di un direttore della fotografia sulle sue "borse sotto gli occhi" la costrinse a sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica.

Kylie Jenner svela i dettagli del suo intervento al seno su TikTok; Alix Earle parla dei rimpianti legati alla chirurgia, la partner di Braxton Berrios si unisce al riflessione post-operatoria.; Unghie senza smalto, le star e le royals scelgono la manicure naturale per la primavera. FOTO.