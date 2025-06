C' è la Slovacchia l' U21 cerca il pass per i quarti Nunziata | Attenti non ci sono gare facili

La sfida tra Slovacchia e Italia Under 21 si preannuncia infuocata: i nostri azzurrini cercano il pass per i quarti, ma niente gare facili! Con la possibilità di qualificarsi in anticipo, la squadra di Nunziata ha tutte le carte in regola per brillare. Rientrati Coppola e Casadei dalla Nazionale A, la formazione si prepara a dar battaglia e scrivere una pagina memorabile del torneo. La partita sarà decisiva: non perdere l'occasione di scoprire come finirà!

Gli azzurrini, in caso di vittoria (e se la Spagna non dovesse perdere contro la Romania) potrebbero approdare in anticipo al turno successivo. Il c.t. ritrova Coppola e Casadei, rientrati dalla Nazionale A.

