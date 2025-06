C’è JazzAp tra Monsampolo e Acquasanta

Preparati a vivere un weekend all'insegna della grande musica con JazzAp, l’evento che unisce talento e passione tra Monsampolo e Acquasanta. Sabato alle 21.30 in Piazza Roma a Monsampolo del Tronto, Nino Buonocore trasformerà i suoi successi in un emozionante jazz reinterpretato da una band d’eccezione. Non perdere questa magica occasione di ascoltare grandi artisti in una cornice unica: il ritmo è già nell’aria!

Doppio appuntamento con JazzAp questo fine settimana. Sabato alle 21.30 in Piazza Roma a Monsampolo del Tronto ci sarà il concerto di Nino Buonocore, artista che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni '80 in poi, rivisita il suo repertorio in chiave jazz con una band d'eccezione. Il quartetto base è formato da Nino Buonocore alla chitarra e alla voce, Alfonso Deidda al pianoforte, Antonio de Luise al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Special guests ai fiati: Max Ionata al sax e Flavio Boltro alla tromba. Brani di repertorio quali "Scrivimi", "Rosanna" (Sanremo 1987) e "Abitudini" solo per citarne alcuni, ormai divenuti classici della musica italiana, vengono riarrangiati e impreziositi dalle improvvisazioni solistiche e dalle divagazioni più libere del jazz.

