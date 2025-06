CdS – quanto incassa la società giallorossa e quanto farà di plusvalenza

La Roma sta consolidando la propria strategia di mercato, incassando cifre importanti con le cessioni e puntando a fare plusvalenze significative. Recentemente, la società giallorossa ha ufficializzato il trasferimento di Samuel Dahl al Benfica, generando un ritorno economico e opportunità di investimento future. Ma quanto incasserà realmente la Roma con questa operazione e quale sarà l'impatto sulla plusvalenza complessiva? Scopriamolo insieme.

2025-06-12 19:01:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: In attesa dei primi movimenti in entrata, la Roma rimane attiva sul mercato in uscita e fa ulteriore cassa con la cessione di Samuel Dahl. È infatti arrivata l’ufficialità del passaggio del terzino svedese al Benfica, che lo aveva preso in prestito nell’ultima sessione invernale di mercato ed ha ora deciso di far valere l’opzione per il riscatto. Roma, ufficiale la cessione di Dahl: il comunicato. “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Samuel Dahl al Benfica. Arrivato nel luglio del 2024 dal Djurgarden, l’esterno svedese ha collezionato 3 presenze in giallorosso giocando sia in Serie A, sia in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com