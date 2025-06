CdS – Napoli che colpo in difesa | Marianucci è ufficiale!

Il Napoli fa ancora parlare di sé, questa volta per un colpo di grande livello in difesa: l’ufficializzazione dell’arrivo di Luca Marianucci dall’Empoli. Dopo la firma di Kevin De Bruyne, i partenopei continuano a rinforzarsi con giovani talenti pronti a fare la differenza. Una strategia ambiziosa che promette scintille nella prossima stagione, e le sorprese non sono certo finite qui...

2025-06-13 20:35:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: NAPOLI – Napoli letteralmente scatenato sul mercato. Dopo aver annunciato Kevin De Bruyne, i campioni d’Italia in carica hanno ufficializzato l’arrivo dall’ Empoli del difensore Luca Marianucci. E’ stato lo stesso patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, a darne notizia sul proprio profilo su ‘X’: “ Benvenuto Luca “, il commento del numero uno del club quattro volte scudettato. Poco dopo è arrivato anche il post social del Napoli: “ Luca è orgoglioso di essere uno di noi “. Napoli, Marianucci: “Emozione e orgoglio nel vestire questa maglia”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Napoli, che colpo in difesa: Marianucci è ufficiale!

