Cdp lancia green bond da 500 milioni con una cedola del 3,25%

Cassa Depositi e Prestiti apre un nuovo capitolo nella finanza sostenibile con il lancio di un green bond da 500 milioni di euro, la seconda emissione secondo il nuovo Cdp Green, Social and Sustainability Bond Framework. Con una cedola fissa del 3,25% e scadenza nel 2033, questa operazione rafforza il suo impegno verso investimenti responsabili e innovativi. Un esempio concreto di come la finanza verde stia plasmando il futuro del nostro pianeta.

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) lancia la sua seconda emissione green, la prima realizzata secondo il nuovo Cdp Green, Social and Sustainability Bond Framework, per un totale di 500 milioni di euro con scadenza a 8 anni, destinata esclusivamente a investitori istituzionali. Il titolo ha una cedola fissa annua lorda pari a 3,25% e scadenza a giugno 2033. Questa operazione segue il green bond inaugurale del 2023 e si aggiunge ai nove bond sostenibili emessi dal 2017 nei formati Social e Sustainability, consolidando la posizione di CDP nel mercato obbligazionario Esg. I dettagli del bond. E gli ordini hanno già raggiunto ottimi risultati, pari a quasi 2,5 miliardi di  euro, cinque volte l’offerta, provenienti da oltre 100 investitori, con una significativa componente internazionale pari al 73%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cdp lancia green bond da 500 milioni con una cedola del 3,25%

In questa notizia si parla di: bond - green - lancia - milioni

CDP: emesso secondo Green Bond da 500 milioni di euro. Per la prima volta in Europa con rendicontazione su blockchain - Cassa Depositi e Prestiti si distingue ancora una volta nel panorama ESG, emettendo il suo primo Green Bond da 500 milioni di euro con rendicontazione su blockchain, un innovativo passo verso la trasparenza e la sostenibilità in Europa.

Cassa Depositi e Prestiti rafforza la propria leadership nell’innovazione con il secondo Green Bond da 500 milioni di euro e scadenza a 8 anni, la... Vai su Facebook

Cdp lancia green bond da 500 milioni con una cedola del 3,25%; CDP colloca con successo secondo green Bond per 500 milioni euro; Iberdrola raccoglie 750 milioni di euro con il primo green bond al mondo che soddisfa gli standard UE e ICMA.

CDP: emesso secondo Green Bond da 500 milioni di euro. Per la prima volta in Europa con rendicontazione su blockchain Secondo tpi.it: Cassa Depositi e Prestiti (CDP) torna sul mercato delle emissioni ESG lanciando con successo il suo secondo Green Bond, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro e scadenza a 8 anni, riserva ...