Cavallo cade al suolo mentre traina una carrozza a Palermo | fermato e sanzionato il conducente

A Palermo, le alte temperature hanno messo a dura prova un cavallo che, il 10 giugno, è caduto al suolo mentre trainava una carrozza. Fortunatamente, il conducente è stato prontamente fermato e sanzionato per le sue responsabilità. L’animale, ora sotto controllo veterinario, riceve le cure necessarie. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di tutelare il benessere degli animali, anche in situazioni di grande disagio come questa. Continua a leggere.

In questa notizia si parla di: cavallo - carrozza - palermo - sanzionato

