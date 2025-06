Cavalli in pista da martedì prossimo Stagione più lunga fino all’Europeo

L’ippodromo del Savio si prepara a vivere un emozionante nuovo capitolo con 29 serate di corse, inaugurando martedì 17 giugno. Nonostante le sfide post-alluvione e i lavori di ripristino ancora in corso, l’entusiasmo e la passione per i cavalli riaccendono la voglia di emozionarsi. Tra sfide e rinascite, questa stagione promette spettacoli indimenticabili. Rimani con noi, perché il mondo delle corse è pronto a sorprenderci ancora una volta.

Tutto è pronto per la nuova stagione dell’Ippodromo del Savio, che prenderà il via martedì prossimo 17 giugno, anticipando il calendario tradizionale e portando a 29 le serate di corse. Ma le ferite lasciate dall’alluvione di due anni fa che causò danni per quasi sette milioni di euro non sono ancora completamente rimarginate: nel locale del Bingo i lavori di ripristino, iniziati pochi mesi fa, dureranno a lungo; in totale i danni del comparto dell’ippodromo sono stati stimati in quasi sette milioni di euro; alla fine dello scorso anno erano stati effettuati lavori per 1,5 milioni di euro, ma le assicurazioni di Hippogroup e del Comune (proprietario dell’area) ancora non hanno corrisposto alcun risarcimento, forse arriverà qualcosa in luglio o dopo l’estate, e solo successivamente sarà possibile accedere ai risarcimenti della struttura commissariale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it