Cavalli i veterinari tirano la riga | Molti in forma anche i più anziani Controlli dopo le prove di notte

In un mondo equestre in evoluzione, la cura e la valutazione dei cavalli assumono un ruolo fondamentale. Nonostante una stagione forse troppo lunga, i risultati si rivelano positivi, con molti animali in forma e pronti ad affrontare nuove sfide. Il veterinario comunale Carlo Minniti guida con competenza questa fase di controllo, assicurando che ogni cavallo riceva le attenzioni necessarie. La vera valutazione arriverà a giugno, quando i test finali sveleranno il loro vero valore.

"Una stagione, forse, troppo lunga ma il bilancio è positivo. I cavalli li stiamo valutando, purtroppo abbiamo avuto poche possibilità di vederli impegnati a Monticiano. I galoppi a Mociano sono stati infatti più numerosi. Il responso iniziale sui cavalli lo rimandiamo però al 22, 23 e 24 giugno quando li visiteremo". Così, a conclusione del percorso di addestramento, fotografa la situazione il veterinario comunale Carlo Minniti che guida la commissione. Come sta il parco equino? "Molti sono in forma, c'è qualità . Alcuni stanno anche partecipando a paliotti minori". I veterinari rimandano alle previsite la valutazione: vuol dire che non è sufficiente quella attuale? "No, assolutamente.

