Cautano si prepara per accogliere Luigi de Magistris | un viaggio all’interno dei ‘Poteri Occulti’

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il grande successo in occasione della presentazione che ha avuto come scenario la Tenuta 'La Fortezza', nuova tappa nel sannio per l'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che porterà a Cautano la sua ultima fatica, 'Poteri Occulti'. Un tuffo all'intero delle segrete stanze, quelle che sono capaci di poter gestire gli eventi della nazione, fatti di cronaca e risvolti che hanno portati a i fatti più importanti in italia, il tutto con la complicità, molto spesso, di questi poteri occulti. Gli stessi che hanno condizionato la carriera dell'ex magistrato che ne ha avvertito la presenza e pagandone in prima persona.