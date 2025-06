Catturato in Grecia il presunto killer della donna e della bimba trovate a Villa Pamphili

La cattura del presunto killer della donna e della neonata a Villa Pamphili rappresenta un passo decisivo nella vicenda che ha sconvolto Roma. Grazie al racconto di un testimone e alla collaborazione internazionale, le autoritĂ sono riuscite a rintracciarlo in Grecia, su una delle isole piĂą vive e frequentate della movida. Questa scoperta apre nuove speranze di giustizia e chiarimenti per una tragedia che ha colpito profondamente la comunitĂ .

Determinate per rintracciarlo sarebbe stato determinante il racconto di un teste che avrebbe visto la donna e l’uomo litigare e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine Gli inquirenti ne sono convinti, l’assassino di mamma e figlia appena nata, ritrovate senza vita a poche decine di metri di distanza tra i cespugli del parco della Capitale, è stato rintracciato e quindi fermato in Grecia su una delle isole della movida molto popolare per chi vuole unire divertimento e un mare splendido. L’uomo sarebbe un cittadino americano, connazionale di entrambe le vittime, di 46 anni con precedenti penali in Patria. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Catturato in Grecia il presunto killer della donna e della bimba trovate a Villa Pamphili

