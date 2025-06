Catania troppi pregiudicati la Polizia sospende quattro attività commerciali

A Catania, la lotta contro l’illegalità e la tutela della sicurezza pubblica sono al centro dell’azione delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato ha recentemente sospeso quattro attività commerciali, identificando troppi pregiudicati e verificando il rispetto delle norme di pubblica sicurezza. Un segnale deciso per mantenere un ambiente più sicuro e trasparente, ma il cammino verso una città più sicura continua...

Verifiche sul rispetto delle norme di pubblica sicurezza. Prosegue l'impegno della Polizia di Stato nel controllo delle attività commerciali per garantire il rispetto della legislazione in materia di pubblica sicurezza. A Catania, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) hanno portato a termine un'importante operazione che ha condotto alla sospensione temporanea di quattro esercizi commerciali considerati ritrovo abituale di persone con precedenti penali. I locali interessati dal provvedimento. Le attività colpite dal provvedimento includono: Due chioschi-bar, situati rispettivamente in piazza San Pio X e in via della Concordia.

