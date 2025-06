Catania ruba medicinali con obbligo di ricetta per rivenderli | denunciato dalla Polizia

Una cattiva abitudine rischia di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini: a Catania, un magazziniere è stato denunciato dalla polizia per aver sottratto farmaci soggetti a ricetta e rivenduti illegalmente. L’episodio, avvenuto durante un controllo notturno nei pressi della Cittadella Universitaria, solleva importanti questioni sulla tutela della salute pubblica. Per restare aggiornati su casi come questo e altro ancora, iscriviti a DayItalianews.

La Polizia di Stato ha denunciato un magazziniere di una farmacia del quartiere Nesima, accusato di aver sottratto farmaci soggetti a prescrizione medica dal proprio luogo di lavoro per poi rivenderli illegalmente. L'uomo, un 28enne di origine romena, è stato fermato nei pressi della cittadella universitaria durante un controllo notturno da parte di una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Durante il controllo, gli agenti hanno notato il suo comportamento nervoso, in particolare i tremori visibili al momento della richiesta dei documenti.

