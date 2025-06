Catania domani la Fratres celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue

Domani, Catania si unisce a una grande festa globale: la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. La Fratres Catania Enna Messina (CEM) commemorerà questo gesto altruista nel suggestivo Museo Diocesano, celebrando chi dona senza clamore per salvare vite e diffondere speranza. Un momento di riflessione e gratitudine che ci ricorda quanto possa essere potente un singolo gesto. Unisciti a noi e rendi omaggio a chi dona con cuore generoso.

Sabato 14 giugno l’intero pianeta celebrerà la “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue”, ricorrenza che vuol rendere omaggio a chi, nell’anonimato, compie un piccolo gesto di grande valore civico e umano. A Catania, la Fratres Catania Enna Messina (CEM) celebrerà l’evento nel Museo Diocesano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Catania, domani la Fratres celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue

In questa notizia si parla di: catania - fratres - giornata - mondiale

Sabato 15 giugno a Catania la Fratres celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue. Programma e iniziative dell’importante giornata ci sono stati... Vai su Facebook

Catania, domani la Fratres celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue; la Fratres CEM celebra la giornata mondiale del donatore di sangue; “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue”, gli appuntamenti in città.

Catania, la Frates celebra la “Giornata del donatore del sangue” - A Catania, la Fratres Catania Enna Messina (CEM) celebrerà l’evento nel Museo Diocesano con la conferenza “Donare il sangue, testimonianza di speranza”, fissata per le 9:30. Segnala livesicilia.it

La Giornata. Sangue, il dono che vale una vita. Specie d'estate - Nel 2024 aumentata l'offerta volontaria di sangue e plasma, donne e giovani più coinvolti. msn.com scrive

Catania: grande successo per la Giornata Mondiale per il Cuore 2024 - Si è svolta con grande successo la Giornata Mondiale per il Cuore 2024 (World Heart Day 2024) a Catania, un evento organizzato dall’Associazione “Il Cuore di Raffaele E. Da 98zero.com