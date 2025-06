Castro nascente. Santi, la grinta e i gol. Solo il piede ha limitato la sua stagione d’oro.

Castro, il talento nascente dai piedi vellutati, ha illuminato la stagione con grinta e gol, dimostrando di essere molto più di un semplice nome locale. La sua capacità di spezzare antiche maledizioni e sorprendere anche i più scettici lo ha consacrato come uno dei protagonisti di questa annata memorabile. Tuttavia, il suo cammino è stato segnato da un limite: il piede che ha frenato il suo potenziale. Ora, la domanda è: riuscirà Castro a superare le sue barriere e a scrivere un futuro ancora più brillante?

di Giovanni Poggi Sarebbe riduttivo definirlo l'uomo di Bergamo, quello che con un'incornata è riuscito a spezzare un incantesimo lungo 26 anni, facendo sorvolare al Bologna uno scoglio che per un'infinità di edizioni di Coppa Italia è stato insormontabile: dopo i quarti di finale mai, anche negli anni apparentemente più favorevoli. Ma la stagione di Castro non è stata soltanto il gol che ha fatto fuori dalla corsa verso l'Olimpico l'Atalanta del Gasp, regalando sogni d'oro al popolo rossoblù, ma è stata tanto, tantissimo altro ancora, nei giorni di luce come in quelli più bui. Dal bolide vincente di Monza, primo crocevia dell'avventura di Italiano sotto le due Torri, al fastidioso e condizionante infortunio al piede, proprio nel momento più emozionante fin lì della sua carriera, segnato dalla prima chiamata del ct Scaloni in Nazionale.